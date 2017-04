Barça : saison terminée pour Rafinha !

Le milieu de terrain Rafinha (24 ans, 18 matchs et 6 buts en Liga cette saison) ne rejouera plus avec le FC Barcelone cette saison. Initialement annoncé indisponible entre trois et quatre semaines suite à une blessure au genou droit contre Grenade (4-1) le 2 avril dernier, le Barcelonais doit finalement être opéré et sera absent quatre mois.