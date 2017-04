OM : deux attaquants de Liga supervisés Par Romain Rigaux - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un buteur pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille travaille sur les dossiers Mario Mandzukic (Juventus Turin), Carlos Bacca (Milan AC) et Olivier Giroud (Arsenal). Mais le club phocéen souhaite visiblement recruter également un attaquant de complément. Selon les informations de France Football, le directeur sportif Andoni Zubizarreta prospecte en Espagne et s'intéresse notamment à deux joueurs. Le premier, Sergi Enrich (27 ans, 30 matchs et 10 buts en Liga cette saison), est le meilleur buteur d'Eibar, actuel 8e de Liga. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, il en avait marqué 11 en 2015-2016. Le second, Deyverson (25 ans, 26 matchs et 6 buts en Liga cette saison), évolue à Alavés après des passages à Levante (9 buts en 33 matchs), Cologne (2 buts en 9 matchs) et Belenenses (11 buts en 33 matchs).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+