ASSE : Perrin prolonge (officiel) « Par Romain Rigaux - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme pressenti ces derniers jours, tout est rentré dans l'ordre dans le dossier Loïc Perrin (31 ans, 23 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Furieux il y a encore quelques jours de ne pas avoir reçu de proposition de prolongation, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne a officiellement prolongé jusqu'en 2020 ce vendredi. "Ce vendredi, Roland Romeyer, Président de l'AS Saint-Etienne et le capitaine emblématique des Verts, ambassadeur à vie du club, ont officialisé la prolongation du contrat liant les deux parties pour deux saisons supplémentaires. Le Stéphanois, qui pourra, une fois sa carrière terminée entamer une reconversion au sein de l’ASSE, est lié à son club formateur au moins jusqu’en 2020. Un gage de confiance, de stabilité et de qualité pour le joueur et le club", peut-on lire sur le site officiel de l'ASSE. Perrin est bien parti pour effectuer toute sa carrière chez les Verts. Perrin est bien parti pour effectuer toute sa carrière chez les Verts.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+