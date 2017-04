PSG : la réaction du club à sa sanction « Par Romain Rigaux - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme évoqué ce vendredi (voir la brève de 08h06), le Paris Saint-Germain s'est vu interdire le déplacement de ses supporters à Angers (14 avril) et Metz (18 avril) suite aux dégradations commises par ses supporters au Parc OL lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (4-1), le 1er avril. Le club de la capitale a réagi dans un communiqué. "Le Paris Saint-Germain prend acte de cette décision, qui impactera les déplacements de son équipe professionnelle à Angers, le 14 avril, et à Metz, quatre jours plus tard. Néanmoins, le club accepte très difficilement de voir ainsi l'ensemble de ses supporters, au comportement jusqu'ici irréprochable, privés du droit de suivre à l'extérieur leur équipe de cœur alors que la lutte pour le titre de champion de France entre dans une phase décisive. (...) Les comportements de supporters qui ont commis les actes et dégradations constatées ont été immédiatement condamnés par le club et ont donné lieu à un dépôt de plainte. Cette démarche s'inscrit dans le cadre responsable et intransigeant défini par le Paris Saint-Germain depuis six ans, celui d'un club qui a mis la sécurité au cœur de ses préoccupations", peut-on lire. "Alors que le Paris Saint-Germain ne peut que se réjouir d'avoir été porté à Lyon par les encouragements de 12 500 supporters, qui ont très largement contribué au caractère festif de cette première finale délocalisée, le Club ne peut admettre que des actes répréhensibles, commis par une petite minorité, puissent être utilisés pour minimiser sa lutte déterminée contre toute forme de violence et de discrimination. De même, les incidents du Parc OL ne peuvent occulter les efforts du Club, à travers des échanges constructifs avec les pouvoirs publics et les supporters, pour raviver une atmosphère passionnée autour de son équipe depuis plusieurs mois", ajoute le PSG. A noter que le club de la capitale annonce aussi que "des zones d'ombres doivent encore être dissipées quant à la découverte le jour du match, dans des sanitaires du Parc OL, de slogans anti-parisiens provocateurs, menaçants voire insultants envers la mémoire d'un supporter parisien décédé l'an passé." A noter que le club de la capitale annonce aussi que "des zones d'ombres doivent encore être dissipées quant à la découverte le jour du match, dans des sanitaires du Parc OL, de slogans anti-parisiens provocateurs, menaçants voire insultants envers la mémoire d'un supporter parisien décédé l'an passé."

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+