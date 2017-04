Atletico : Griezmann redoute Leicester « Par Youcef Touaitia - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'Atletico Madrid peut s'estimer plutôt heureux d'avoir hérité de Leicester pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 8 matchs et 4 buts en LdC cette saison), lui, rit jaune. Selon l’international tricolore, le champion d’Angleterre en titre est le pire tirage possible pour les Colchoneros. "Je pense que nous avons le match le plus difficile, a assuré le Bleu durant un acte publicitaire. Les matchs du Barça et du Real seront beaux, celui de Monaco aussi. Tous les matchs seront de belles affiches, difficiles à jouer. Mais le nôtre sera âprement disputé. Je dis ça pour ceux qui le regarderont à la télévision. Ce sera un match difficile qui forcera les deux équipes à beaucoup d'efforts. J'espère qu'on sera en forme physiquement." Le style de jeu de Leicester, assez semblable à celui de l’Atletico, pourrait effectivement poser des problèmes aux Espagnols, favoris de cette double confrontation. Le style de jeu de Leicester, assez semblable à celui de l’Atletico, pourrait effectivement poser des problèmes aux Espagnols, favoris de cette double confrontation.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+