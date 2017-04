PSG : quand Dugarry se retrouve en... Ben Arfa « Par Youcef Touaitia - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé le sourire en inscrivant un doublé face à Avranches (4-0) mercredi en Coupe de France. Insuffisant pour Christophe Dugarry, qui estime que le natif de Clamart est incompatible avec un club de haut niveau, n’hésitant pas à se rappeler de son passé de joueur pour appuyer son propos. "On ne pourra jamais savoir s’il pourra s’imposer dans un grand club, il n’a jamais joué dans un grand club. Au PSG, cela se passe mal. Pour sa défense, Unai Emery ne le met pas dans les meilleures conditions, même si Ben Arfa n’a pas tout fait pour être aimé. Il a besoin de confiance, un peu plus que les autres, mais pour le haut niveau il faut une certaine discipline, une certaine façon de voir le football et qui ne lui convient pas, a confié le consultant sur les ondes de RMC. Je me retrouve tellement en lui, c’est pour cela que je le critique. Je pense que pour Ben Arfa, un grand club, ce n’est pas possible même s’il a mûri. Certaines choses ne se font pas dans un grand club." Difficile de croire que Ben Arfa poursuivra une saison de plus à Paris... Difficile de croire que Ben Arfa poursuivra une saison de plus à Paris...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+