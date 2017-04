Argentine : Batistuta milite pour Icardi « Par Youcef Touaitia - Le 07/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa très belle saison avec l’Inter Milan, l’attaquant Mauro Icardi (24 ans, 35 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas les faveurs du sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Edgardo Bauza. Une anomalie sur le plan sportif expliquée par la personnalité sulfureuse du capitaine lombard, dont ne veut même pas entendre parler Diego Maradona. L’autre légende albiceleste, Gabriel Batistuta, a lui un autre avis sur la question. "Le numéro 9 est celui qui doit marquer les buts. J'aime beaucoup Higuain. Mais, malheureusement, il n'est pas aussi efficace qu'en Europe. Il joue très bien à la Juventus, mais si on doit le laisser au repos pourquoi ne pas offrir sa chance à Icardi, s'est interrogé l'Argentin au micro de TyC Sports. C'est une sélection nationale, pas un club, alors on doit faire face à la réalité." Au regard de la situation compliquée de l’Argentine, 5e et barragiste dans les éliminatoires de la zone sud-américaine pour la Coupe du monde 2018, appeler Icardi ne serait pas une mauvaise idée... Au regard de la situation compliquée de l’Argentine, 5e et barragiste dans les éliminatoires de la zone sud-américaine pour la Coupe du monde 2018, appeler Icardi ne serait pas une mauvaise idée...

