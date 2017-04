Lyon : Govou a un petit regret...

Septuple champion de France avec l'Olympique Lyonnais entre 2002 et 2008, Sidney Govou n'a jamais réussi à décrocher un titre européen avec le club rhodanien. Un petit regret pour l'ancien Gone, qui estime que l'institution lyonnaise aurait pu atteindre une finale de Ligue des Champions à deux reprises lors de la dernière décennie.

"S’il faut regretter quelque chose, je pense que sur un ou deux ans, on aurait pu aller titiller une finale de Ligue des Champions. Je pense qu’on avait peut-être l’équipe, à un moment donné pour aller plus loin. La première année, quand on perd contre le PSV Eindhoven (2005, ndlr), l’année d’après quand on se fait éliminer par le Milan AC. Ces deux années-là, je pense qu’on avait potentiellement parlant l’équipe pour faire mieux en Ligue des Champions", nous a confié l'ancien buteur de l'OL dans un entretien exclusif.

Le PSV Eindhoven en 2005 et le Milan AC en 2006, deux souvenirs si douloureux pour les fans lyonnais...