Monaco : Govou applaudit pour le recrutement

Légende vivante du côté de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou suit toujours de près son club formateur. Habituée à flairer les bons coups par le passé, l'institution rhodanienne semble moins inspirée ces dernières années. Une faiblesse pour l'ex-international tricolore, qui n'a pas hésité à évoquer Monaco, qui selon lui, travaille parfaitement à ce niveau.

"Regardez les clubs qui font des grands coups au mercato. Ce sont les clubs qui ont une grosse cellule de recrutement. Voilà. Le recrutement, ce n’est pas une personne ou deux, c’est une multitude de personnes. Quand on voit le recrutement de Monaco, on a vite compris. Monaco, pour moi, c’est ce que faisait Lyon avant. On loue le centre de formation de Monaco, mais il faut aussi regarder les joueurs qu’ils prennent. Ce sont souvent des joueurs qui évoluaient en France et qui sont jeunes. La plupart ne sont pas formés à Monaco mais sont achetés puis revendus derrière", nous a confié Govou dans un entretien exclusif.

"Nous, on a la chance d’avoir gagné en même temps. Eux n’ont pas encore cette chance, je leur souhaite cette année. Mais Monaco est très performant. Les bons coups se font parce que vous avez une cellule de recrutement qui est hyper développée et qui ne laisse rien passer, qui sait flairer les bons coups au bon moment", a continué l'ancien Lyonnais.