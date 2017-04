Lyon : Tolisso prêt à rester ?

Lyon : Tolisso prêt à reste r ? « Par Youcef Touaitia - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans les petits papiers de la Juventus Turin, le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 27 matchs et 7 buts en L1 cette saison) pourrait rejoindre la Vieille Dame cet été. Une idée qui plait à l'international tricolore, pas forcément contre prolonger son aventure du côté de l'Olympique Lyonnais. "C'est vrai que la Juventus est un très très grand club. Après, il faudra voir ce qu'il se passe cet été. C'est vrai que ça fait partie des dix meilleures équipes actuelles. Difficile de refuser ce genre de club. Je veux le meilleur pour moi et je réfléchirai cet été pour savoir quel est le meilleur choix pour moi, a confié le Gone sur les ondes de RMC. Si je suis amené à rester à l'OL, c'est que je l'ai décidé et que je me sentirais mieux à Lyon, et que ça serait le meilleur choix pour continuer en équipe de France afin de jouer la Coupe du monde." On l'a compris, Tolisso ne veut pas se précipiter. On l'a compris, Tolisso ne veut pas se précipiter.

