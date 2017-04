Atletico : 5 clubs en pole pour Griezmann Par Youcef Touaitia - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader offensif de l'Atletico Madrid, l'attaquant Antoine Griezmann (26 ans, 29 matchs et 14 buts en Liga cette saison) pourrait être l'attraction du prochain mercato estival. Et pour cause, son conseiller Eric Olhats assure que cinq clubs sont très intéressés par les services de l'international tricolore. "Il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C'est le prix de la clause, ils ne feront pas de cadeau. Ça restreint le nombre des candidats actuels. J'ai entendu dire que Manchester United, c'était acté, c'était signé, mais on ne sait même pas s'ils joueront la Ligue des Champions ! C'est important ça quand même. Manchester United, ils ont pris des renseignements, comme tous les autres. Ils viennent un peu aux nouvelles pour savoir quel est notre état d'esprit, l'état d'esprit du joueur, s'il y a des possibilités, combien, comment... Mais ça paraît logique", a confié l'homme d'affaires sur les ondes de RMC. "Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable, c'est normal, c'est le jeu des chaises musicales", a continué Olhats, qui assure que le Paris Saint-Germain est en retrait... pour le moment. "Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable, c'est normal, c'est le jeu des chaises musicales", a continué Olhats, qui assure que le Paris Saint-Germain est en retrait... pour le moment.

