OM : la mise au point de Cabaye

Le 06/04/2017

Yohan Cabaye (31 ans, 27 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas pour maintenant. Alors que les rumeurs concernant un intérêt du milieu de terrain de Crystal Palace pour le club phocéen ont circulé ces derniers jours, l'international tricolore a tenu à mettre les choses au clair. "C'est juste qu'on m'a posé la question. Après, avec leur ambition, je suppose que le projet va être un bon projet. Je connais juste l'entraineur. Par rapport à ce que j'ai dit, c'est vite monté. Mais je n'ai rien dit de spécial au final, a confié l'ancien Lillois au micro de SFR Sport. Comme je l'ai dit, il me reste un an de contrat ici. Mon ambition et ma tête sont pleinement ici. Je n'ai pas envie d'avoir une descente sur mon CV, c'est toujours un peu négatif. Il faut s'arracher, il faut se battre jusqu'à la fin. Si le coach ou le club ne veulent plus de moi, ce sera différent." Les supporters marseillais apprécieront...

