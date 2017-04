TFC : en difficulté, Delort ne lâche pas « Par Youcef Touaitia - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins performant qu’à son arrivée en provenance des Tigres de Monterrey l'hiver dernier, l’attaquant Andy Delort (25 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison) entend bien retrouver le chemin des filets avec Toulouse. Conscient de ses difficultés, l’ancien Caennais assure qu’il ne lâchera pas. "Ces périodes sans but sont compliquées. Marquer, ça fait du bien à tout le monde, à la maison, dans le vestiaire. Je travaille tous les jours pour retrouver le rythme et être à 100% le plus vite pour marquer beaucoup de buts. Je travaille beaucoup avec notre préparateur physique pour progresser physiquement, être mieux dans les duels... Je m'attendais à avoir une période de moins bien. Avec une bonne préparation, je serai au top la saison prochaine", a confié le buteur devant les médias. Un discours qui devrait ravir Pascal Dupraz. Un discours qui devrait ravir Pascal Dupraz.

