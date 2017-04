VIDEO : Mendy ne lâche pas Mbappé !

Entre Benjamin Mendy (22 ans, 20 matchs en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison), on pourrait se demander qui est le plus jeune ! Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le latéral gauche de l'AS Monaco, on le voit en train de taquiner très lourdement son coéquipier. Plutôt amusé par les moqueries du défenseur, le jeune talent du club de la Principauté a une grande patience !

Benjamin Mendy ne lâche pas Kylian Mbappé ! Mbappé il a 18 ans mais le vrai gamin c'est Mendy, il est Insupportable 😂😂😂 pic.twitter.com/GLSYaWG8pg — MuneGooner 🇮🇩 (@MuneGooner) 5 avril 2017