Monaco : Jardim met la pression sur Paris « Par Damien Da Silva - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader de la Ligue 1, Monaco va-t-il s'effondrer après sa défaite en finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain (1-4) ? En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a clairement mis la pression sur le club de la capitale pour le sprint final en championnat. "Est-ce que Paris met la pression ? Oui, mais c'est normal. Aujourd'hui, on a trois points d'avance mais ils restent favoris, comme ils l'étaient déjà en début de saison. On sait qu'avec sept victoires en huit matchs, ça devrait suffire", a rappelé le technicien portugais. Avec trois points d'avance et une différence de buts largement favorable, Monaco a effectivement le droit à une erreur par rapport à Paris. Avec trois points d'avance et une différence de buts largement favorable, Monaco a effectivement le droit à une erreur par rapport à Paris.

