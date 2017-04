PSG : Ben Arfa, le conseil de Riolo « Par Damien Da Silva - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa belle performance face à Avranches (4-0) en quarts de finale de la Coupe de France, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) ne semble pas avoir un avenir au Paris Saint-Germain. Pour le consultant de la radio RMC Daniel Riolo, l'international français ne doit pas gâcher ses dernières années au haut niveau. "Ce qui a été un problème, c’est qu’il veuille aller au PSG, que le PSG l’a pris, mais qu’il ne joue pas et qu’il ne pourra pas jouer. Le peu de saisons qui lui restent à jouer, s’il veut s’éclater, et vraiment faire une fin de carrière pendant laquelle on parlera de lui, que pour du bien et pour ce qu’il fait sur le terrain, il doit partir. Rennes c’est peut-être même mieux que Saint-Etienne pour lui ! L’important dans la vie, c’est de comprendre qui on est", a lancé Riolo. En cas de départ du PSG, Ben Arfa aurait sûrement des ambitions plus élevées... En cas de départ du PSG, Ben Arfa aurait sûrement des ambitions plus élevées...

