Man Utd : Shaw répond à Mourinho « Par Damien Da Silva - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très remonté envers Luke Shaw (21 ans, 9 matchs en Premier League cette saison), l'entraîneur de Manchester United José Mourinho n'avait pas mâché ses mots concernant le latéral gauche (voir ici). Face aux critiques de son coach, l'international anglais lui a répondu dans les colonnes du quotidien The Times. "Les choses qui se sont passées sont difficiles à prendre, car au fond, il ne me décrit pas en tant que personne. Je garde la tête froide, je ne vais pas abandonner. J’adore ce club et je donnerai tout pour être ici. (...) Comme José l’a dit, il veut que je me batte. Et je vais me battre jusqu’à la dernière seconde parce que je veux être ici. Je veux jouer pour le coach et aider cette équipe à revenir au sommet", a lancé Shaw. Vu les critiques de Mourinho, le défenseur va devoir s'accrocher pour gagner sa place... Vu les critiques de Mourinho, le défenseur va devoir s'accrocher pour gagner sa place...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+