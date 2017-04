Real : Kroos encense encore Zidane « Par Damien Da Silva - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant sous les ordres de l'entraîneur Zinédine Zidane, le milieu du Real Madrid Toni Kroos (27 ans, 23 matchs et 1 but en Liga cette saison) a déjà encensé à plusieurs reprises le technicien français. Sur le site de l'UEFA, l'international allemand a encore flatté son coach. "Je me sens vraiment très bien avec lui. Zidane a eu un énorme impact ici depuis qu’il a repris les rênes, il y a environ 15 mois. Quand il est arrivé, la situation n’était pas idéale, que ce soit au club ou dans l’équipe. Mais il a réalisé un départ fantastique, apporté une ambiance très positive et a défini une nouvelle direction complètement différente. (...) Moi j’adore travailler avec lui, parce qu’on a une très bonne relation. On pense de la même manière. Concernant le style de jeu, et il me donne la sensation d’être important", a apprécié Kroos. Un très bel hommage ! Un très bel hommage !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+