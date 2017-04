Man City : Dugarry sûr que Guardiola va changer « Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entraîneur à succès partout où il est passé, Pep Guardiola a plus de mal cette saison avec Manchester City. Alors que la défaite contre Chelsea (1-2) mercredi a enterré les derniers espoirs de sacre des Skyblues en Premier League, le consultant Christophe Dugarry estime que le Catalan doit encore s’adapter au football britannique. "Depuis qu’il est en Angleterre, il n’a pas trouvé comment faire gagner son équipe, comment la faire bien jouer. Il apprend, je pense qu’il est très surpris de ce que propose le championnat anglais, a lancé le champion du monde 1998 au micro de SFR Sport. On le voit s’énerver énormément après l’arbitrage, il ne comprend toujours pas les règles en Angleterre. L’arbitre siffle à l’envers ou jamais, ça le rend dingue ! C’est très dur pour lui. Pour cette année, c’est raté." "Il s’obstine, il est toujours dans l’idéologie de vouloir toujours jouer, je pense que la saison prochaine il sera un peu plus pragmatique", a prédit l’ancien Bordelais. Difficile pourtant d’imaginer l’ancien coach du Barça transiger sur sa philosophie... "Il s’obstine, il est toujours dans l’idéologie de vouloir toujours jouer, je pense que la saison prochaine il sera un peu plus pragmatique", a prédit l’ancien Bordelais. Difficile pourtant d’imaginer l’ancien coach du Barça transiger sur sa philosophie...

