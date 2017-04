PSG : A. Rabiot - "assez dur avec Paris" « Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ciblé par une pluie de critiques à l’issue de son fiasco en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le Paris Saint-Germain a fait l’objet d’un traitement médiatique injuste aux yeux du milieu de terrain francilien Adrien Rabiot (22 ans, 21 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "En France, on est assez dur avec le PSG. Il y a certes beaucoup de grands joueurs et beaucoup d'attentes mais on a fait des choses historiques ces dernières saisons. Mais il faut rester concentré et ne pas trop écouter ce qui se dit à l'extérieur", a affirmé le Tricolore après le succès contre Avranches (4-0) en quart de finale de la Coupe de France mercredi. "En 2017, mis à part le Barça, on a tout bien fait. C’est clair que le Barça a été un poids mais je pense que maintenant, tout va bien", a également assuré le Parisien. S’il veut limiter les critiques, le PSG devra réaliser le quadruplé sur la scène nationale... "En 2017, mis à part le Barça, on a tout bien fait. C’est clair que le Barça a été un poids mais je pense que maintenant, tout va bien", a également assuré le Parisien. S’il veut limiter les critiques, le PSG devra réaliser le quadruplé sur la scène nationale...

