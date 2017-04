PSG : Monaco, Rabiot s'en réjouit, pas Kluivert « Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décidément inséparables cette saison, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se retrouveront le 25 ou 26 avril prochain en demi-finale de la Coupe de France. Le directeur du football du club de la capitale Patrick Kluivert aurait préféré un tirage plus clément. "C’est dommage qu'on ne puisse pas jouer contre Guingamp ou Angers, mais c'est une très bonne demi-finale", a lancé le Néerlandais au micro de France 3. A l'inverse, le milieu de terrain du PSG Adrien Rabiot (22 ans, 32 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) se réjouit quant à lui de ce tirage et espère définitivement mettre la tête sous l’eau à l’ASM après le succès en finale de la Coupe de la Ligue (4-1). "C’est bien pour nous de les affronter encore une fois pour leur mettre la pression. C’est le meilleur tirage qu’on pouvait espérer", a assuré le Tricolore. D’ici à cette confrontation, Paris va tenter de rattraper ses trois points de retard sur le club princier en L1...

