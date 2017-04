Real : Hazard, du chantage de Ronaldo ?

A nouveau excellent mercredi contre Manchester City avec un doublé à la clé (2-1), l’ailier de Chelsea Eden Hazard (26 ans, 28 matchs et 13 buts en Premier League cette saison), pourrait bien faire l’objet d’un assaut du Real Madrid l’été prochain. Mais un élément déterminant est susceptible de tout remettre en cause. D’après le média Diario Gol, la star des Merengue Cristiano Ronaldo (32 ans, 23 matchs et 19 buts en Liga cette saison) s’oppose à la venue du Belge et menacerait de quitter la Maison Blanche en cas de recrutement de l’ancien Lillois !

Sans doute par peur qu’un renfort d’envergure lui fasse de l’ombre, le Portugais préférerait voir débarquer un joueur un peu moins encombrant comme Ousmane Dembélé, Paulo Dybala, Pierre-Emerick Aubameyang ou Kylian Mbappé. Bien évidemment, cette rumeur reste à prendre avec de grosses pincettes... De toute façon, il est impossible d’imaginer le champion d’Europe quitter la Casa Blanca, où il a prolongé jusqu’en 2021 cette saison.