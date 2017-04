Lyon : Fekir répond à Lacombe !

Auteur d'une performance intéressante face à Metz (3-0) mercredi en Ligue 1, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Nabil Fekir (23 ans, 27 matchs et 6 buts en L1 cette saison) a connu une semaine agitée avec notamment les propos de son entraîneur Bruno Génésio (voir ici) et les critiques de Bernard Lacombe (voir ici). En zone mixte, l'international français a donné sa réponse.

"Je n’ai pas de message à adresser à l’entraîneur. Je parle sur le terrain. Je me sens bien, au niveau des sensations avec les collègues, même si on a eu du mal en première période, et sur un plan personnel, je me sens bien. Lacombe ? Il dit ce qu’il veut, je m’en fous un peu", a lâché Fekir.

Pas forcément le meilleur moyen pour apaiser les tensions...