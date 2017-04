OM : Eyraud n'était pas au Camp Nou pour rien !

OM : Eyraud n'était pas au Camp Nou pour rie n ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’information a fait le buzz ! Respectivement président et directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta se trouvaient en tribunes au Camp Nou mercredi pour assister au match entre le FC Barcelone et le FC Séville (3-0) (voir ici). Si la présence des dirigeants phocéens a pu faire naître quelques fantasmes, elle bouclait en réalité simplement une journée de travail avec leurs homologues catalans. En effet, via Zubizarreta, un ancien du Barça, Eyraud a obtenu une réunion avec le comité exécutif des Blaugrana. "Des discussions autour de la gestion du Camp Nou, du marketing, des partenariats des deux clubs, de la gestion de la Masia et de la post formation" ont eu lieu d’après la radio RMC. Côté catalan, on affirme "avoir apprécié cette réunion de travail. (…) L'OM a un projet très intéressant. Le discours des dirigeants a été instructif. On voit qu’'ils veulent réaliser des choses intéressantes sur la scène européenne", a expliqué une source interne au Barça. Voilà l’OM à bonne école ! Côté catalan, on affirme "avoir apprécié cette réunion de travail. (…) L'OM a un projet très intéressant. Le discours des dirigeants a été instructif. On voit qu’'ils veulent réaliser des choses intéressantes sur la scène européenne", a expliqué une source interne au Barça. Voilà l’OM à bonne école !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+