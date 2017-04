Arsenal : Wenger redoute une arrivée...

Prolongera, prolongera pas ? Depuis de longues semaines, l'avenir du coach Arsène Wenger à la tête d'Arsenal ressemble à un interminable feuilleton. Récemment, le Français, dont le contrat s'achève en juin, affirmait avoir pris sa décision tout en refusant de la communiquer pour l'instant. Mais la donne a visiblement changé.

En effet, d'après les informations de SFR Sport, l'Alsacien n'a pas encore tranché au sujet de son avenir. En cause, la possible arrivée d'un directeur du football au sein du club londonien au cours des prochaines semaines ! Cette éventualité ferait réfléchir le technicien de 67 ans, qui craindrait de voir ses prérogatives réduites. Alors qu'il se retrouve de plus en plus contesté par les supporters, Wenger va probablement devoir réaliser des concessions s'il souhaite sauver sa tête.