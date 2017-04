PSG : le constat paradoxal de Kombouaré « Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le sacre en Coupe de la Ligue et la possibilité d’un nouveau quadruplé national, le Paris Saint-Germain réalise une saison mitigée. Mais, même s’il fait moins peur, le club de la capitale reste au-dessus du lot en France aux yeux de son ancien coach Antoine Kombouaré (2009-2011). "Le PSG est moins fort que la saison dernière, c’est sûr. L’arrivée d’Unai Emery ne s’est pas faite dans la facilité. Les six-sept premiers mois ont été très compliqués mais même en étant en difficulté, et avec un Monaco flamboyant, il n’y a que trois points d’écart, a fait remarquer l’actuel entraîneur de Guingamp sur les ondes de RMC. Depuis le début, je dis que le PSG sera champion avec deux points d’avance. Le PSG va monter en puissance." Avec trois longueurs de retard sur l’ASM et 8 matchs à jouer, le tenant du titre n’a pas le choix... Avec trois longueurs de retard sur l’ASM et 8 matchs à jouer, le tenant du titre n’a pas le choix...

