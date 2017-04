Monaco : Germain déclare sa flamme à l'OM !

Monaco : Germain déclare sa flamme à l'O M ! Par Romain Lantheaume - Le 06/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Poussé sur le banc par l’éclosion de Kylian Mbappé, l’attaquant Valère Germain (26 ans, 28 matchs et 9 buts en L1 cette saison) conserve néanmoins un temps de jeu intéressant à l’AS Monaco en raison du calendrier démentiel du club princier. Globalement performant, l’ancien Niçois a prévu de faire le point sur sa situation cet été et un éventuel transfert vers l’Olympique de Marseille, le club de sa ville natale, ne serait pas pour lui déplaire ! "Je suis Marseillais. C’est un club que j’ai apprécié dans mon enfance. On verra. Je ne sais pas. (…) Tout projet intéressant sera le bienvenu. Marseille, s’ils le font intelligemment, peut être un projet intéressant, a lancé le Monégasque sur les ondes de RMC. Il me reste un an de contrat avec Monaco. Je sais qu’il y a des discussions actuellement pour prolonger. J’espère que le club est en réflexion. (…) Je réfléchirai à tout ça cet été. (…) Si Monaco décide de ne pas me prolonger ou de me mettre 3e ou 4e attaquant, je partirai, c’est sûr." A priori, l’OM recherche un attaquant un peu plus coté et étudie notamment la piste menant au Milanais Carlos Bacca (voir ici). A priori, l’OM recherche un attaquant un peu plus coté et étudie notamment la piste menant au Milanais Carlos Bacca ().

