Lyon : Valbuena excité par la fin de saison « Par Damien Da Silva - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un match à rejouer de la 16e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse de Metz (3-0) ce mercredi. Au micro de beIN Sports, le milieu offensif rhodanien Mathieu Valbuena (32 ans, 24 matchs et 7 buts en L1 cette saison) s'est montré impatient pour la fin de la saison. "La première période a été un peu plus difficile. On s'est dit des choses à la mi-temps, on a été bien plus performant ensuite et ça se concrétise au score. On a rebondi après la faute professionnelle à Rennes, il faut être plus régulier et rigoureux. Il y a une grosse fin de saison à faire, avec la 4e place et la Ligue Europa", a lancé l'international français. Avec 7 points d'avance sur Marseille, 5e, Lyon dispose d'une marge de sécurité pour cette 4e place. En Ligue Europa, les Gones devront se défaire de Besiktas en quarts de finale. Avec 7 points d'avance sur Marseille, 5e, Lyon dispose d'une marge de sécurité pour cette 4e place. En Ligue Europa, les Gones devront se défaire de Besiktas en quarts de finale.

