EdF : Malcuit n'est pas très loin Par Eric Bethsy - Le 05/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé aux adducteurs depuis près d’un mois, le latéral droit de l’AS Saint-Etienne Kévin Malcuit (25 ans, 20 matchs en L1 cette saison) aurait pu rejoindre l’équipe de France pendant la trêve internationale. En effet, l’ancien Niortais fait partie des joueurs pré-sélectionnés par Didier Deschamps. "Il y a eu des pré-convocations de l'équipe de France, j'étais content, a révélé le Stéphanois à Radio Scoop. Cela prouve que le sélectionneur me regarde et c'est toujours plaisant de recevoir un papier comme ça. L'équipe de France est dans un coin de ma tête. Après, il y a eu cette blessure qui fait que peut-être j'ai manqué une sélection, je ne sais pas. J'essaie de me remettre au mieux, d'enchaîner les matchs et après on verra." Entre Bacary Sagna, Djibril Sidibé et Sébastien Corchia, il y a encore du monde devant le Franco-Marocain. Entre Bacary Sagna, Djibril Sidibé et Sébastien Corchia, il y a encore du monde devant le Franco-Marocain.

