L1 : Metz 0-3 Lyon (fini)

Au terme d’un match terne, Lyon a dominé Metz (3-0) à l’occasion d’une rencontre à rejouer de la 16e journée de Ligue 1.

Dans une ambiance particulière en raison du huis clos dans le stade, les Messins se procuraient une première occasion à la suite d’un corner mais Milan ne cadrait pas sa tentative. Après un début de match plutôt à l’avantage des Lorrains, Fekir réveillait enfin les siens avec un tir puissant qui heurtait la barre adverse ! Fébriles défensivement, les Gones souffraient face à la vivacité de Nguette et étaient globalement dominés... Puis juste avant la pause, Diakhaby, à moins d'un mètre du but, ratait une opportunité en or avec un tir qui frôlait le poteau !

Au retour des vestiaires, l’OL revenait avec de meilleures intentions et poussaient sur la cage de Didillon... mais en face, Nguette était un vrai poison pour les Gones et Lopes était encore contraint de s’employer face à l’attaquant messin. Très discret jusqu’à maintenant, Lacazette profitait d’une erreur de la défense centrale de Metz pour se présenter devant Didillon et ouvrir le score (0-1, 58e) ! Dans la foulée, Lyon était tout proche de faire le break mais Fekir perdait son duel face au gardien adverse.

Sans mettre un gros rythme, les Lyonnais géraient les débats face à des Messins visiblement émoussés. Puis sur un contre, l’OL réalisait le break avec un piqué parfait de Ferri devant Didillon (0-2, 87e). Malgré une frappe dangereuse de Hein, Lyon scellait définitivement cette partie avec un but de Tolisso sur un caviar de Fekir (0-3, 89e). Avec ce succès, les Gones confortaient ainsi leur 4e place.