CdF : Avranches 0-4 Paris SG (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain s'est facilement débarrassé d'Avranches ce mercredi pour accéder aux demi-finales de la Coupe de France (4-0). L'équipe de National a été menaçante durant une demi-heure avant de craquer logiquement face à la supériorité du champion de France, loin d'être enthousiasmant ce soir mais sérieux néanmoins. Un peu bousculés en début de rencontre donc, les Parisiens prenaient le contrôle des opérations au fil des minutes. Après une première alerte signée Pastore, Ben Arfa, d'une frappe enroulée sur le côté droit déviée par un joueur d'Avranches, ouvrait le score pour les Franciliens peu après la demi-heure de jeu (0-1, 35e). Les Normands réagissaient ensuite par Mayulu mais Areola était à la parade. Paris se mettait rapidement à l'abri au retour des vestiaires. Lancé par Pastore, assez décevant au milieu, Lucas fixait le gardien normand avant de servir idéalement Ben Arfa, qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (0-2, 53e). Dans la foulée, Lucas, sur un centre dévié de Matuidi, contrôlait de la poitrine avant d'ajuster Beuve (0-3, 56e). Après ce troisième but, les hommes d'Unai Emery relâchaient la pression, permettant aux Normands de ne pas vivre une soirée cauchemardesque, même si Pastore sauvait un peu sa soirée en fin de rencontre, bien servi par Ben Arfa (0-4, 82e). Présent dans le dernier carré, le PSG n'est plus qu'à deux victoires d'un nouveau sacre dans cette compétition.

