Dortmund : Schmelzer critique Aubameyang

Les dirigeants du Borussia Dortmund ne sont pas les seuls en colère après la polémique du masque sorti par Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 25 matchs et 25 buts en Bundesliga cette saison) lors du derby face à Schalke 04 (1-1). Son capitaine Marcel Schmelzer (29 ans, 20 matchs en Bundesliga cette saison) s'est montré très critique à l'égard de l'attaquant gabonais. "Nous savions déjà qu'il proposerait quelque chose pour le derby, a confié le défenseur du BVB à Sky. Mais ce qu'il a fait était stupide. Aucun des joueurs ne savait que c'était cela. Nous avons déjà eu un mot avec lui, le club aura également un autre échange avec lui et résoudra la situation en interne. 'Auba' sait quel est le deal. Nous savons ce qu'il peut faire pour nous et il sait ce que nous pouvons faire pour lui. L'important, c'est que nous continuions d'agir en équipe. 'Auba' est bien conscient de cela et c'est la chose la plus importante." Aubameyang avait enfilé un masque issu d'une campagne de pub Nike, agaçant l'équipementier du club, Puma.

