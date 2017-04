ASSE : du nouveau pour Perrin « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il y a quelques jours, Loïc Perrin (31 ans, 23 matchs et 4 buts en L1 cette saison) avait publiquement affiché son agacement concernant l'absence de proposition pour une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2018 (voir ici). Un coup de pression bénéfique puisque l'AS Saint-Etienne a fait une offre à son capitaine. "La réunion s’est très bien passée. Elle fut franche et conviviale. Je vois Loïc tous les matins au petit-déjeuner. On avait pris soin d’échanger avant pour bien préparer les choses et qu’on soit le plus proche possible afin que cela aboutisse. Après avoir discuté de certains points, on a remis une proposition de contrat à David Venditelli qui va en parler avec Loïc. Loïc n’a connu qu’un club. C’est le capitaine de l’ASSE, un joueur important. On souhaite qu’il continue avec nous", a confié le président du directoire Roland Romeyer au Progrès. Reste à savoir si l'offre de l'ASSE conviendra à son défenseur. Reste à savoir si l'offre de l'ASSE conviendra à son défenseur.

