OM : la piste Bacca !

OM : la piste Bacc a ! « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un attaquant de renom pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes. Si le nom de Mario Mandzukic (Juventus Turin) revient régulièrement et semble la priorité, Calciomercato annonce des contacts indirects avec l'entourage de l'international croate et des discussions prévues l'été prochain. Le nom d'Olivier Giroud a aussi circulé cette semaine. En parallèle, l'OM étudie la piste menant à Carlos Bacca (30 ans, 25 matchs et 12 buts en Serie A cette saison). Annoncé plusieurs fois partant du Milan AC en janvier, le Colombien serait une recrue de qualité pour le club phocéen. D'après le média italien, les dirigeants marseillais seraient prêts à débourser entre 20 et 22 millions d'euros pour attirer l'ancien joueur du FC Séville, et à lui offrir un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. Soit le même salaire qu'il perçoit à Milan. Prêté au club lombard, Lucas Ocampos pourrait servir de monnaie d'échange. Prêté au club lombard, Lucas Ocampos pourrait servir de monnaie d'échange.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+