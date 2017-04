OM : une mise au point pour Cabaye « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs semaines, le nom de Yohan Cabaye (31 ans, 26 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) revient du côté de l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de Crystal Palace a laissé la porte ouverte à un retour en France et à des retrouvailles avec Rudi Garcia, qui a été son entraîneur à Lille. Mais l'OM est loin d'être la priorité de l'international français. "Cabaye compte avant tout rester en Premier League que ce soit à Crystal Palace, où il a encore un an de contrat, ou dans un autre club car il a d’autres touches en Angleterre. Il est très bien en Angleterre où il a encore une très bonne cote et il n’a pas l’intention de revenir en France", a confié Florian Gazan sur la chaîne L'Equipe. Des intentions confirmées par le joueur. "Je confirme Florian Gazan ! Merci d'avoir rétabli la vérité !!!", a posté Cabaye sur Twitter. Reste à savoir si l'OM comptait réellement passer à l'action sur ce dossier l'été prochain... Reste à savoir si l'OM comptait réellement passer à l'action sur ce dossier l'été prochain...

