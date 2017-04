Arsenal : Wenger s'agace pour Alexis Sanchez « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis de nombreuses semaines, le dossier Alexis Sanchez fait couler beaucoup d'encre en Angleterre. Sous contrat jusqu'en juin 2018, l'ailier chilien n'a toujours pas prolongé avec Arsenal et la tendance semble même à un départ l'été prochain. Mais le sujet commence à agacer son entraîneur Arsène Wenger. "Il a encore un an et demi de contrat, je ne vois donc pas pourquoi tout le monde en parle d’un coup. Nous sommes des professionnels, je ne comprends pas. Notre travail est de faire de notre mieux tant qu’on est quelque part. Quand je signe un contrat, je suis engagé jusqu’au dernier jour. C’est ça, être professionnel. Donc je ne comprends pas cette agitation à un an et demi de la fin d’un contrat. C’est contre toute notion de professionnalisme", a déclaré le Français en conférence de presse. Cette agitation est peut-être due au fait qu'Arsenal devra vendre Sanchez l'été prochain s'il ne prolonge pas, sous peine de le voir partir libre en juin 2018. Cette agitation est peut-être due au fait qu'Arsenal devra vendre Sanchez l'été prochain s'il ne prolonge pas, sous peine de le voir partir libre en juin 2018.

