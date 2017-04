Man Utd : Mourinho pointe du doigt son attaque « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cinquième de Premier League, Manchester United a concédé un deuxième nul consécutif face à Everton (1-1) mardi. Pour José Mourinho, son équipe souffre d'un problème d'efficacité en attaque. "Nous n'avons pas été battus depuis 20 matchs. C'est remarquable. Je signerais immédiatement pour une nouvelle série de 20 matches sans défaite la saison prochaine. Mais nous devons marquer des buts pour gagner des matchs. Nous ne marquons pas assez de buts. Il y a différentes statistiques. Ce ne sont jamais les mêmes. La dernière indique que nous sommes la deuxième équipe à tenter le plus de tirs, mais que nous sommes la troisième plus mauvaise en ce qui concerne le ratio tirs/buts. Cela veut tout dire", a indiqué l'entraîneur des Red Devils en conférence de presse. Avec 43 buts marqués, Manchester United possède la 7e meilleure attaque du championnat, derrière Liverpool (64), Chelsea (60), Arsenal (58), Tottenham (57), Manchester City (56) et Everton (53). Avec 43 buts marqués, Manchester United possède la 7e meilleure attaque du championnat, derrière Liverpool (64), Chelsea (60), Arsenal (58), Tottenham (57), Manchester City (56) et Everton (53).

