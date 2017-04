Chelsea : Hazard au Real, Ballack sceptique « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à son meilleur niveau avec Chelsea cette saison, Eden Hazard (26 ans, 27 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) est à nouveau cité dans le viseur du Real Madrid ces derniers mois. Mais pour l'ancien milieu de terrain Michael Ballack, un départ dans la capitale espagnole serait un mauvais choix pour le Belge. "J'ai l'impression qu'Eden Hazard est un joueur émotif qui, pour être performant, a besoin de soutien, de se sentir à l'aise avec le coach et l'équipe ainsi que de se sentir bien dans sa vie privée. S'il déménage au Real Madrid, il va devoir se battre pour obtenir sa place et ressentir la même chose qu'à Chelsea actuellement. Nous connaissons les joueurs du Real Madrid et les choses ne sont pas simples dans ce club. Son adaptation demandera du temps car c'est quelqu'un qui est un peu introverti", a déclaré l'Allemand au Telegraph. Ancien joueur de Chelsea, Ballack préfère sans doute voir l'ancien Lillois rester chez les Blues. Ancien joueur de Chelsea, Ballack préfère sans doute voir l'ancien Lillois rester chez les Blues.

