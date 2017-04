Lyon : Metz, sale souvenir pour Yanga-Mbiwa « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce mercredi (19h), Metz et l’Olympique Lyonnais vont disputer leur match à rejouer de la 16e journée du championnat. Le 3 décembre dernier, la rencontre avait en effet été interrompue après 30 minutes en raison de jets de pétards sur le gardien des Gones, Anthony Lopes. Un souvenir encore douloureux pour le défenseur central rhodanien, Mapou Yanga-Mbiwa (27 ans, 23 matchs en L1 cette saison). "C’était incompréhensible vu qu’ils avaient l’avantage, je ne voyais pas de raison d’envoyer des pétards, notamment sur Antho, il fallait le protéger, faire face et leur dire d’arrêter leurs bêtises. Ils sont sanctionnés, je pense que ça leur servira de leçon et à nous aussi. Il faut faire attention à ça et il y a des choses plus importantes dans la vie, notamment la santé", a souligné le Gone mardi devant la presse. Pas de risque de débordements cette fois puisque la rencontre aura lieu à huis clos. Pas de risque de débordements cette fois puisque la rencontre aura lieu à huis clos.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+