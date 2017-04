Inter : un grand ménage estival !

Inter : un grand ménage estiva l ! « Par Romain Rigaux - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plombé par son mauvais début de saison, l'Inter Milan occupe une décevante 6e place en Serie A. Ambitieux pour le prochain exercice, le club italien compte revoir son effectif l'été prochain avec de nombreux départs au programme. Ainsi, le Corriere dello Sport annonce que les gardien Juan Pablo Carrizo et Tommaso Berni, les défenseurs Davide Santon et Yuto Nagatomo, ainsi que les attaquants Jonathan Biabiany et Rodrigo Palacio, vont faire leurs valises. Peu utilisés, Marco Andreolli et Andrea Pinamonti devraient aussi partir. Une décision sera prise d'ici la fin de saison pour Ever Banega et Eder selon leurs performances. Mais la publication italienne annonce aussi que Jeison Murillo, Marcelo Brozovic et Gabriel Barbosa pourraient aussi être vendus pour récolter de grosses sommes d'argent à réinvestir sur le marché des transferts. Ça va bouger cet été chez les Nerazzurri ! Mais la publication italienne annonce aussi que Jeison Murillo, Marcelo Brozovic et Gabriel Barbosa pourraient aussi être vendus pour récolter de grosses sommes d'argent à réinvestir sur le marché des transferts. Ça va bouger cet été chez les Nerazzurri !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+