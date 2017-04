Argentine : le titre préféré de Messi !

Argentine : le titre préféré de Mess i ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En club, l’attaquant Lionel Messi (29 ans, 25 matchs et 25 buts en Liga cette saison) a remporté à peu près tous les titres possibles avec le FC Barcelone. La Pulga possède en revanche un palmarès beaucoup moins fourni avec la sélection d’Argentine. Logiquement, les rares titres décrochés avec l’Albiceleste ont donc plus de valeur aux yeux du Sud-Américain, qui vient de révéler l’identité du trophée le plus précieux parmi sa collection. "Le titre qui a le plus de valeur est celui des Jeux Olympiques (2008), parce que c’est un tournoi qu’on ne gagne qu’une fois dans une vie et on cohabite avec beaucoup de sportifs différents", a expliqué le Catalan au média Esquire. Avec l’Argentine, Messi a "seulement" remporté l’or olympique et la Coupe du monde junior en 2005. Avec l’Argentine, Messi a "seulement" remporté l’or olympique et la Coupe du monde junior en 2005.

