Man Utd : Schweini parti contre un joli chèque ?

Man Utd : Schweini parti contre un joli chèqu e ? « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- N’entrant pas dans les plans du coach José Mourinho, le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger (32 ans) a fini par quitter Manchester United fin mars pour rejoindre le Chicago Fire. Mais visiblement, l’Allemand a reçu une incitation financière pour encourager son départ. En effet, d’après les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, le champion du monde 2014 a perçu un joli chèque de 7 millions d’euros en guise de dédommagement pour la rupture de son contrat qui courait jusqu’en juin 2018. Autant dire que MU souhaitait vraiment se séparer de l’ancien joueur du Bayern Munich et économiser son salaire estimé à 10 M€ nets par an. Autant dire que MU souhaitait vraiment se séparer de l’ancien joueur du Bayern Munich et économiser son salaire estimé à 10 M€ nets par an.

