Man Utd : Shaw, Mourinho en remet une couche « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir flingué Luke Shaw (21 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) lundi (voir ici), le coach de Manchester United, José Mourinho, a bien été obligé de faire appel au latéral gauche mardi en fin de match contre Everton (1-1) à la suite de la blessure d'Ashley Young. Sauf que le jugement du Special One sur l'international anglais n'a pas changé… "Il était devant moi et j'ai dû prendre toutes les décisions pour lui. Il doit changer sa façon de voir le foot, a taclé le Portugais dans des propos rapportés par la BBC. Nous avons besoin de ses qualités physiques et techniques fantastiques, mais il ne peut pas jouer avec mon cerveau. Il doit accélérer le processus. 21 ans, c'est assez vieux pour avoir une meilleure compréhension. Il a un avenir ici mais Manchester United ne peut pas attendre." Un constat assez dur puisque c'est une frappe de Shaw qui a provoqué la main d'Ashley Williams et le penalty de l'égalisation mancunienne dans les derniers instants… Un constat assez dur puisque c'est une frappe de Shaw qui a provoqué la main d'Ashley Williams et le penalty de l'égalisation mancunienne dans les derniers instants…

