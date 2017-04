Sunderland : Moyes, la FA n'a pas du tout aimé

David Moyes est dans l'oeil du cyclone. Malgré ses excuses à une journaliste de la BBC qu'il avait menacé (voir ici), se croyant hors caméra, l'entraîneur de Sunderland risque une sanction. Le président de la Fédération anglaise, Greg Clarke, n'a pas du tout apprécié ses propos.

"Il y a une professionnelle, qui essaie de faire son travail – qui n'est pas un travail facile – elle pose une question approprié de manière respectueuse, et je pense qu'elle mérite une réponse respectueuse, et non une réponse comme celle-ci", a déclaré le patron de la FA lors du congrès de l'UEFA. C'est doublement mauvaise d'user de tels propos car il y a déjà beaucoup de violence contre les femmes dans notre société et ces mots sont simplement irrespectueux."

"Attention à vous la prochaine fois. Même si vous êtes une femme, vous pourriez bien recevoir une gifle", avait lancé le technicien écossais à la journaliste.