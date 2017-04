Barça : Messi suspendu, L. Enrique pas mécontent « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suspendu avec l'Argentine contre la Bolivie (0-2) puis avec le FC Barcelone dimanche contre Grenade (4-1), Lionel Messi (29 ans, 25 matchs et 25 buts en Liga cette saison) n'a pas joué lors des deux derniers matchs. Un mal pour un bien aux yeux de l'entraîneur du club catalan, Luis Enrique. "C'est intéressant, le calendrier est suffisamment chargé tel qu'il est, il y a aussi les matchs internationaux, c'est pourquoi je pense que ce mini-break a été très positif pour lui, a avancé le coach blaugrana devant la presse. Il est maintenant prêt à jouer et être où nous souhaitons tous le voir : sur le terrain." Même si le champion d'Espagne a protesté après la suspension de quatre matchs infligée à l'Argentin en sélection (voir ici), on peut penser qu'officieusement, le Barça s'en frotte les mains ! Même si le champion d'Espagne a protesté après la suspension de quatre matchs infligée à l'Argentin en sélection (), on peut penser qu'officieusement, le Barça s'en frotte les mains !

