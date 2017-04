PSG : 4 joueurs déjà sur le départ ?

Si le Paris Saint-Germain compte se renforcer l'été prochain, il y aura forcément des départs pour libérer des places au sein de l'effectif. Selon les informations de RMC, quatre joueurs sont déjà pressentis pour quitter le club de la capitale.

Très peu utilisé cette saison, Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) n'entre pas dans les plans d'Unai Emery et un départ semble inévitable si l'ancien Niçois ne compte pas revivre une saison à galère. Il n'a plus vraiment le temps de patienter sur le banc. Lui aussi cantonné à un rôle de remplaçant, Grzegorz Krychowiak (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison) devrait aller voir ailleurs pour se refaire la cerise.

Comme nous vous l'évoquions récemment, Blaise Matuidi (29 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) songe à un départ alors qu'il n'a toujours pas reçu de nouvelle proposition de prolongation depuis cinq mois pour son contrat qui se termine en juin 2018. Enfin, Lucas (24 ans, 29 matchs et 9 buts en L1 cette saison) serait poussé vers la sortie. Les dirigeants parisiens estiment que le Brésilien ne répond toujours pas aux attentes et qu'il est temps désormais de le laisser partir.