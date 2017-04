Man Utd : Ibrahimovic met la pression !

Man Utd : Ibrahimovic met la pressio n ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 26 matchs et 16 buts en Premier League cette saison) dispose d’une année supplémentaire en option. Les Red Devils souhaitent qu’il reste, mais l’attaquant pourrait aussi se laisser tenter par la Major League Soccer (voir ici). Du coup, le Suédois a mis un petit coup de pression sur ses dirigeants, en faisant savoir qu’il attend des résultats. Et vite ! "La dernière fois que j’ai terminé deuxième d’un championnat, je ne m’en rappelle même pas, ce devait être à Milan. C’était la première place des losers, je n’aime pas vraiment ça. C’était un échec. Tout ce qui arrive après la première place est un échec", a taclé l’ancien Parisien au micro de BT Sport. "Beaucoup de choses doivent être réglées. Je n’ai plus 20 ans. Il ne me reste sans doute qu’un, deux ou trois ans devant moi alors tout dépend de ce que je veux, de ce que le club veut, de la stratégie du club. J’ai dit depuis le départ que je n’étais pas venu pour perdre mon temps, je suis venu ici pour gagner", a encore lancé le Scandinave. MU est prévenu… "Beaucoup de choses doivent être réglées. Je n’ai plus 20 ans. Il ne me reste sans doute qu’un, deux ou trois ans devant moi alors tout dépend de ce que je veux, de ce que le club veut, de la stratégie du club. J’ai dit depuis le départ que je n’étais pas venu pour perdre mon temps, je suis venu ici pour gagner", a encore lancé le Scandinave. MU est prévenu…

