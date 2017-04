Real : Varane se sent "abattu" « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Raphaël Varane (23 ans, 19 matchs et 1 but en Liga cette saison) joue de malchance. Pour son retour à la compétition dimanche après six semaines d’indisponibilité, le défenseur central du Real Madrid s’est blessé au bout de huit minutes contre Alavés (3-0). Victime d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche, le Tricolore ne devrait pas retrouver les terrains avant le mois de mai. Un coup dur dans cette période charnière de la saison. "Raphaël est très abattu, car il se sentait en forme et mettait beaucoup d’espoir dans ces deux derniers mois de compétition", a déploré un proche du Merengue dans les colonnes de L’Equipe. Déjà touché au même endroit avant l’Euro 2016 et en février, le Français commence à inquiéter au sein de la Maison Blanche. "On espère que cela ne va pas devenir chronique", a lancé une source proche du club. Rien de très rassurant… Déjà touché au même endroit avant l’Euro 2016 et en février, le Français commence à inquiéter au sein de la Maison Blanche. "On espère que cela ne va pas devenir chronique", a lancé une source proche du club. Rien de très rassurant…

