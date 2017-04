Monaco : le coup de gueule de Jardim !

Monaco : le coup de gueule de Jardi m ! « Par Romain Lantheaume - Le 05/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surclassée par le Paris Saint-Germain (1-4) samedi en finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Monaco a subi sa première déception de la saison. Le coach princier, Leonardo Jardim, n'a pas apprécié les commentaires lus dans les médias à l'issue de ce revers, et le Portugais l'a fait savoir. "Je ne suis pas énervé. Mais je n'ai pas aimé les messages sur mon groupe après cette finale. Mon opinion, c'est qu'on en a trop fait en bien sur nous avant la finale, trop en mal après cette finale, a déploré le technicien lusitanien devant la presse. On travaille depuis 18 mois et on nous critique après une défaite en finale alors que Monaco n'y était pas allé depuis 7 ans. J'en veux à tout le monde. Il faut garder un certain équilibre dans les analyses et les critiques." En se relançant 2-1 face à Lille en quart de finale de la Coupe de France mardi, l'ASM a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain. En se relançant 2-1 face à Lille en quart de finale de la Coupe de France mardi, l'ASM a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain.

