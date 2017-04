Lille : I. Amadou - "compliqué contre Monaco"

Lille s'est incliné en quarts de finale de la Coupe de France ce mardi soir avec une défaite 2-1 à Monaco. Pour le milieu lillois Ibrahim Amadou, le carton rouge d'Arcus en fin de première période a fait très mal au LOSC, déjà en difficulté face aux Monégasques.

"On savait que ce serait un match très difficile. On commence bien le match, on est en place, mais c'est dommage de prendre ce rouge. Germain fait un exploit individuel et on prend le deuxième but derrière, ça nous met KO. Derrière, c'est compliqué, surtout contre Monaco...", a confié le Dogue au micro d'Eurosport.

Prochain rendez-vous pour Lille, vendredi (20h45) face à Nice en championnat.